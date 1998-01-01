مصرع جندي اسرائيلي اصيب بحجر في رأسه بالامعري

القدس المحتلة / سما /

أعلنت مصادر طبية إسرائيلية، اليوم ، عن وفاة الجندي الإسرائيلي من القوات الخاصة "المستعربين" والمعروفة باسم "دوفدوفان" متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين في مخيم الأمعري شمال رام الله.

وقالت مصادر عبرية: إن الجندي رونين لوبرسكي "20 عاما" من رحوفوت، توفي متأثرا بالجروح الخطيرة التي أصيب بها إثر القاء فلسطيني حجر رخام على رأسه خلال مهمة لاعتقال شاب في المخيم .

وكان وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ، قد توعد بالوصول إلى من ألقى الحجر على الجندي، "ووضع اليد عليه حيا أم ميتا"، حسب قوله.