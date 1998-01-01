معاريف: "الهدنة مع حماس جديّة" أكثر من أي وقت مضى واسرائيل متفائلة

وكالات / سما /

ألون بن دافيد – معاريف – الهدنة مع حماس أكثر جدية من أي وقت مضى، ومن المحتمل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق نار طويل، والذي سيمكن "إسرائيل" من التركيز على الهدف المحترق حقا: إزالة الإيرانيين من سوريا.

نشر مسودة الترتيبات القادمة الخاصة بدونالد ترامب، الصراع الذي بدأ فقط بإزالة إيران من سوريا، وربما زيادة ثقة "إسرائيل" بالنفس، قد جعلها أخيراً أقرب إلى خطوة عمرها 12 عاماً: هدوء الجنوب والفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. يبدو أن المحادثات حول "هدنة" مع غزة أكثر جدية من أي وقت مضى، وللمرة الأولى هناك أيضا تقييم متفائل من الجانب الإسرائيلي بأنه سيتم الاتفاق على وقف إطلاق نار طويل الأجل.

رغبة حماس القوية في وقف إطلاق النار ليست جديدة: منذ الحرب الأخيرة على غزة 2014، كانت قيادة حماس تشير إلى أنها ستكون سعيدة باتفاق في غزة لوقف إطلاق نار طويل المدى. وكان "عرض العودة" خلال الشهرين الماضيين جزءاً من هذه الإشارات، كما أن "فشلها" الكامل في اختراق الحدود مع "إسرائيل" زاد من اليأس والاستعداد للتوصل إلى حل وسط. ما تغير هو مدى جدية الوسطاء والتفاهم في الجانب الإسرائيلي بأن استمرار الوضع الحالي سيؤدي بالتأكيد إلى مواجهة.

لطالما سعى القطريون إلى التقرب من "إسرائيل"، على أمل أن يؤدي ذلك أيضًا إلى استعادة علاقاتهم مع واشنطن والقاهرة والرياض. لقد أتاحت لهم المظاهرات التي جرت الأسبوع الماضي الفرصة لإثبات أنهم يعرفون أيضاً كيف يقومون بذلك: لقد توسطوا في مفاوضات سريعة.

المصريون، الذين عملوا منذ فترة طويلة على خلق شق بين حماس في غزة وداعش في سيناء، في الآونة الأخيرة باركوا عملهم، مما سمح لهم بالنظر إلى حماس في غزة بازدراء أقل، وهم اليوم على استعداد أيضًا للمساهمة في قطاع غزة.

لقد قدموا هم والقطريون مقترحات منفصلة لوقف إطلاق النار. في الأيام القليلة الماضية، كانت هناك مناقشات محمومة في المنطقة حول المسودات، والتي لا يمكن الإبلاغ عنها كلها. هذه المرة هناك أيضا تدخل أمريكي في المحادثات. تدرك إدارة ترامب أيضًا أن تحقيق الهدوء في غزة وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية يمكن أن يساعدهم على تحقيق رؤية الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني. التسوية التي يتم إنجازها تحت رعاية ترامب فرصة لمكافأته، وخاصة الآن، بعد فشل الخطوة تجاه كوريا الشمالية، وعلى الطريق سيعزز العلاقة مع وسيط سيختاره من بين الاثنين.

الجيش الإسرائيلي، يحاول منذ أشهر بالفعل إقناع القيادة السياسية بعمق الأزمة في غزة وتداعياتها الخطيرة، بدأت مؤخراً تلقى آذان صاغية. خلال الاتصالات التي جرت الأسبوع الماضي، انسحبت "إسرائيل" من طلب نزع السلاح من قطاع غزة كشرط لأي اتفاق، والطلب الاكثر خيالية بإعادة للسلطة الفلسطينية الى غزة.

أبو مازن يواجه صعوبة هذه الأيام في ارتداء نعله بنفسه. احتمال عودته إلى وضع المسيطر في قطاع غزة يبدو وكأنه يطلب منه المشاركة في ماراثون القدس. بجهالة أيدت "إسرائيل" اتفاق المصالحة الوهمي مع غزة، و الذي هدف فقط لمعاقبة حماس وسكان قطاع غزة، ولكن يبدو أنه في النهاية سقطت العملة في الجراب عندنا: ليس لدينا مصلحة في تعزيز العلاقة بين غزة الضفة الغربية - على العكس من ذلك.

في الاتصالات في الأيام الأخيرة عرضت "إسرائيل" طلبات واقعية: فرض الهدوء المطلق من قطاع غزة -وقف إطلاق الصواريخ من جميع المنظمات ووقف حفر الأنفاق وإعادة تفعيل " معيار الأمن " - منطقة معقمة غربي الجدار، وحل قضية الأسرى والمفقودين في غزة. لدى القطريين مصلحة أخرى في الترويج لصفقة تبادل الأسرى: فهم أيضاً لديهم عدد من السجناء المحتجزين في مصر ويمكن إدراجهم في صفقة أوسع.

في المقابل، "إسرائيل" مستعدة لتقديم تسهيلات هامة من خلال المعابر: عبر إدخال مشاريع لتحسين البنية التحتية وعبور البضائع، شريطة أن لا تخدم في تعزيز حماس. المصريون، من جانبهم، مستعدون لمزيد من التخفيف الشامل لمعبر رفح. كما في الماضي، هذه المرة أيضاً، هذه ليست اتفاقية مباشرة بين حماس و"إسرائيل"، بل هي اتفاقية سيوقعها الوسطاء. ليس سلاماً، ليس اعتراف ولا حل دائم - إنه وقف لإطلاق النار يخدم الطرفين. ولكن إذا تم تحقيقه، فسوف يكون هناك اعتراف إسرائيلي فعلي بالكيان المنفصل الموجود في غزة.

أبو مازن على وشك أن يغادر المسرح كزعيم لم يحقق أي شيء لشعبه، لكنه ترك وراءه إرثاً. في الأشهر القليلة الماضية كنا نتعامل مع سلوكه : من خطاب "يخرب بيتك" لترامب، إلى تصريحاته المعادية للسامية. لكن أبو مازن بهدوء وهدوء، منح الشرطيين الفلسطينيين اللذين أنقذا الجندي والمجندة الذين كانوا في جنين في فبراير / شباط من القتل وسام وأثنى عليهم.

تنتظر "إسرائيل" الآن استجابة حماس لمقترحات وقف إطلاق النار، ولكن حتى هنا لا يوجد إجماع على الفكرة. في حين أن المستوى الدفاعي يدعم ذلك - فإن وزير الجيش يعارض ولا يزال يصر على مبدأ التجريد من السلاح. رئيس الوزراء نتنياهو، الذي أجرى الاتصالات، لم يقل بعد كلمته الأخيرة. قد يكون في انتظار فهم غروره، نفتالي بينيت، قبل أن يقرر. بينيت، أكثر من معظم الوزراء، يفهم المزايا الكامنة من وراء فصل القضية الفلسطينية بين غزة والضفة الغربية.

يجب على "إسرائيل" التركيز في المستقبل القريب على النضال ضد ترسيخ إيران على حدودنا. وهناك كل البيانات التي من شأنها أن تسمح لنا بالقضاء على الإيرانيين في سوريا: ضغط الولايات المتحدة لم يسبق له مثيل على إيران ودعم هادئ من الروس خلال - في رؤيتهم أيضا، انسحاب إيران من سوريا. لا يمكنك إخراج الإيرانيين من خلال التلويح بالمراوغ -طائرة f-35 أمام الجميع. وسيتطلب ذلك عمليات عسكرية مستمرة، سيصاحبها جهد وتنسيق سياسيين. إن الانشغال المستمر بغزة، التي تجذب القوى والانتباه، يحولنا عن الجهد الرئيسي.