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إصابة شابين برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة

السبت 26 مايو 2018 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شابين برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة



غزة / سما/

 أصيب شابين، مساء اليوم السبت، برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة.وقال الدكتور أيمن السحباني مدير الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي ان شابين اصيبا بالاطراف السفلية من الجسم وصلا مشفى الشفاء نتيجة اطلاق النار من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة شرق غزة.

 

كما اطلقت قوات الاحتلال النار على مجمعة من الشبان تمكنوا من قص السياج الامني على حدود بلدة القرارة شمال خانيونس جنوب قطاع غزة دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

وقال رشهود عيان فلسطينيون ان شبان تمكنوا من احراق مجموعة من الاحراش المحيطة بالمواقع العسكرية الاسرائيلية شرق خانيونس وقرب موقع كوسوفيم العسكري المحاذي لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة من خلال ارسال طائرات ورقية نحوها.وشوهدت السنة النيران على مسافات واسعة من الحدود الشرقية لقطاع غزة في حين حاولت سيارات الدفاع المدني الاسرائيلية اطفاء الحرائق.

#غزة #الاحتلال الاسرائيلي #مسيرة العودة

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