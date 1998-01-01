ابو عرار : يجب فصل مسؤولين في الشرطة الاسرائيلية جرّاء الاعتداء على شابين عربيين في رهط

ارسل النائب طلب ابو عرار رسالة مستعجلة لويز الأمن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان، حول اعتداء الشرطة على شابين عربيين من مدينة رهط،امام المارة، وامام الكاميرات، مطالبا بإبعاد رجال الشرطة المتورطين في الحادث عن البلدان العربية، وفصلهم من سلك الشرطة .

وجاء في الرسالة " بعد ان أوقفت الشرطة سيارة داخل منطقة مأهولة في رهط، وكان بداخلها شابين، دار نقاش مع رجال الشرطة وتم استدعاء قوة إسناد، وخلال الإعتقال اعتدى رجال الشرطة امام المارة وامام الكاميرات على الشابين، رغم استعمال الشرطة لمسدس كهربائي ضد الشابين قبل وبعد الإعتقا"..

واضاف ابو عرار في رسالته "استمر الاعتداء امام المارة وعلى مرأى من الكاميرات، واضطر المعتقلان لتلقي العلاج في مستشفى سوروكا بعد نقلهما بسيارة اسعا"..

وقال ان "الحادث أحدث موجة غضب في رهط، وستنظم اليوم في المدينة مظاهرة ضد عنف الشرطة واطالب بإبعاد كل المتورطين عن المناطق العربية كمرحلة أولى الى ان يتم فصلهم".