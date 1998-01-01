جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح: الشهداء اعلى قامة من سدنة الانقسام

السبت 26 مايو 2018 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: الشهداء اعلى قامة من سدنة الانقسام



رام الله /سما/

 نعت حركة فتح شهيدها البطل مهند ابو طاحون، واستنكرت ما قامت به عناصر من حركة حماس من محاولة منع المشيعيين من الدخول للمسجد للصلاة عليه في مسجد الشهداء في مخيم النصيرات، ما اضطر ابناء فتح وذوي الشهيد للصلاة عليه في المقبرة.

وقالت فتح في تصريح صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية اليوم السبت، ان هذه التصرفات التي لا تليق بنضالات شعبنا ولا تنتمي الي تقاليده الوطنية مرفوضة، وادانت الحركة هذا التصرف ، وتتطلب ادانته من كافة فصال العمل الوطني. واضافت،  ان تاريخ حركة فتح يشهد لها انها احترمت كافة كافة الشهداء

وقالت ان حركة الشهداء الغلابة ستظل وفية لدماء الشهداء ووصاياهم وستواصل مسيرتها شاء من شاء وابى من ابى. ومن المعيب ان تخرج علينا ابواق الردح والسب التي لا تحترف الا اثارة الفتن الداخلية والنعرات الحزبية مستخدمين عبارات لا تليق الا بهم لأن من يعرف الشيء يوصفه، بدلا من ان ينشغلوا في تطوير خطاب اعلامي وتعبوي يعزز صمود شعبنا. لا نملك الا ان نقول لشهدائنا انهم اعلى قامة من سدنة الانقسام وهم اكبر من كل خطايانا.

#فتح #مهند ابو طاحون #شهيد #النصيرات

أخبار ذات صلة

700 من أسر الشهداء يقتحمون مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بغزة

اسعاف- ارشيفية

غزة: مصرع مواطن جراء سقوطه من اعلى منزله

ابو شهلا:اطراف تحاول جعل حياة الناس صعبة في غزة...وبرهوم يقترح مجلس اعلى للطاقة

شهيد- ارشيف

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 4 و 645 مصاب

محمد دحلان

دحلان يعلن عن منح دراسية لأبناء الشهداء

دحلان - ارشيف

دحلان يقدم منح مالية لابناء الشهداء في قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: لهذا السبب تراجعت "اسرائيل" عن نزع سلاح حماس لعقد هدنة

ترامب: "اطردوا ابن العاهرة من الملعب"!

د.سراحنة: لا يوجد موعد محدد لخروج الرئيس عباس من المستشفى

استشهاد "بائع البراد " متاثرا بجراحه على حدود غزة

لأجل عيون ليفربول.. محمد صلاح يقرر اللعب مفطرا

بالاسماء .. كشف المسافرين عبر معبر رفح اليوم السبت

السعودية : ما قدمناه لفلسطين عجز عنه الكثيرون

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة - غزة

إصابة شابين برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة

ابو مرزوق

أبو مرزوق: في ظل تراجع صحة " أبو مازن" يجب القيام بقرارات محسوبة كي لا نفاجأ بأمر يربك الجميع

الرئيس عباس

الرئيس في وضع "ممتاز" ولا وقت محدد بعد لمغادرته المستشفى

الرئيس عباس

تفاصيل .. ولاية الرئيس الفلسطيني في نظر الإسرائيليين

القسام

فيديو: جيش الاحتلال يكشف عن تشكيل وحدة بحرية لمواجهة الضفادع البشرية بالقسام