فتح: الشهداء اعلى قامة من سدنة الانقسام

رام الله /سما/

نعت حركة فتح شهيدها البطل مهند ابو طاحون، واستنكرت ما قامت به عناصر من حركة حماس من محاولة منع المشيعيين من الدخول للمسجد للصلاة عليه في مسجد الشهداء في مخيم النصيرات، ما اضطر ابناء فتح وذوي الشهيد للصلاة عليه في المقبرة.

وقالت فتح في تصريح صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية اليوم السبت، ان هذه التصرفات التي لا تليق بنضالات شعبنا ولا تنتمي الي تقاليده الوطنية مرفوضة، وادانت الحركة هذا التصرف ، وتتطلب ادانته من كافة فصال العمل الوطني. واضافت، ان تاريخ حركة فتح يشهد لها انها احترمت كافة كافة الشهداء

وقالت ان حركة الشهداء الغلابة ستظل وفية لدماء الشهداء ووصاياهم وستواصل مسيرتها شاء من شاء وابى من ابى. ومن المعيب ان تخرج علينا ابواق الردح والسب التي لا تحترف الا اثارة الفتن الداخلية والنعرات الحزبية مستخدمين عبارات لا تليق الا بهم لأن من يعرف الشيء يوصفه، بدلا من ان ينشغلوا في تطوير خطاب اعلامي وتعبوي يعزز صمود شعبنا. لا نملك الا ان نقول لشهدائنا انهم اعلى قامة من سدنة الانقسام وهم اكبر من كل خطايانا.