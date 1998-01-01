النضال الشعبي تطلق حملة "بلد الخير... التكافل الاجتماعي "

اطلقت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في مدينة القدس، حملة "بلد الخير... التكافل الاجتماعي"، في اطار شهر رمضان.

وشملت الحملة توزيع الطرود الغذائية على العائلات الفقيرة والمحتاجه، في خطوة لتعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي، وتحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه ابناء الشعب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ووزعت الجبهة بحضور سكرتيرها في مدينة القدس أيمن السعو، واعضاء قيادتها طرودا غذائية.

وقال السعو ان هذه الحملة تأتي لدعم وتعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب، موضحا أن التركيز يكون على شرائح متعددة من المجتمع تشمل المرضى والفقراء.

وأشار السعو ان هذه المساعدات جزء من حملة أطلقتها الجبهة في مدينة القدس، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة الناتجة من جراء وإجراءات الاحتلال التي اسهمت في التضييق على عجلة الاقتصاد المدينة المقدسة.

واوضح أن هذه الحملة من أجل رسم البسمة على وجوه الاطفال والعائلات، واقل واجب وطني وأخلاقي تقدمه الجبهة لأبناء الشعب، رغم كافة اجراءات الاحتلال وعربدات مستوطنيه.

من جهتهم، عبر المستفيدون من المساعدات عن بالغ شكرهم وامتنانهم لجبهة النضال الشعبي، ولفاعلي الخير على ما يقدموه لهم من مساعدات في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.