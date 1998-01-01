جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النضال الشعبي تطلق حملة "بلد الخير... التكافل الاجتماعي "

السبت 26 مايو 2018 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اطلقت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في مدينة القدس، حملة "بلد الخير... التكافل الاجتماعي"، في اطار شهر رمضان.

وشملت الحملة توزيع الطرود الغذائية على العائلات الفقيرة والمحتاجه، في خطوة لتعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي، وتحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه ابناء الشعب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ووزعت الجبهة بحضور سكرتيرها في مدينة القدس أيمن السعو، واعضاء قيادتها طرودا غذائية.

وقال السعو ان هذه الحملة تأتي لدعم وتعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب،  موضحا أن التركيز يكون على شرائح متعددة من المجتمع تشمل المرضى والفقراء.

وأشار السعو ان هذه المساعدات جزء من حملة أطلقتها الجبهة في مدينة القدس، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة الناتجة من جراء وإجراءات الاحتلال التي اسهمت في التضييق على عجلة الاقتصاد المدينة المقدسة.

واوضح أن هذه الحملة من أجل رسم البسمة على وجوه الاطفال والعائلات، واقل واجب وطني وأخلاقي تقدمه الجبهة لأبناء الشعب، رغم كافة اجراءات الاحتلال وعربدات مستوطنيه.

من جهتهم، عبر المستفيدون من المساعدات عن بالغ شكرهم وامتنانهم لجبهة النضال الشعبي، ولفاعلي الخير على ما يقدموه لهم من مساعدات في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

#جبهة النضال #القدس

أخبار ذات صلة

فيوجن

"فيوجن" تطلق حملة تخفيض خاصة لمشتركي الانترنت في ظل انقطاع رواتب موظفي غزة

200 شيكل - عملات

طالع..كشف جديد باسماء المستفيدين من منحة "التكافل" في غزة

محمد المقادمة

الشؤون المدنية لـ"سما": بإمكان حملة "هوية" الضفة المتأخرين في غزة العودة إلى سكناهم

انطلاق "المؤتمر الشعبي الوطني" بغزة رفضا لعقد المجلس الوطني دون اجماع

وطنية

"الوطنية موبايل" تطلق أعمالها في غزة الثلاثاء المقبل

سرايا القدس

فيديو: سرايا القدس تطلق كليب "رهن الاشارة" ماذا يتضمن ؟

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: لهذا السبب تراجعت "اسرائيل" عن نزع سلاح حماس لعقد هدنة

ترامب: "اطردوا ابن العاهرة من الملعب"!

د.سراحنة: لا يوجد موعد محدد لخروج الرئيس عباس من المستشفى

لأجل عيون ليفربول.. محمد صلاح يقرر اللعب مفطرا

بالاسماء .. كشف المسافرين عبر معبر رفح اليوم السبت

الحية: حماس جاهزة لدارسة أي مقترح لرفع الحصار عن غزة

هكذا تغزّل وزير خارجية البحرين بالمطربة أحلام

الأخبار الرئيسية

ابو مرزوق

أبو مرزوق: في ظل تراجع صحة " أبو مازن" يجب القيام بقرارات محسوبة كي لا نفاجأ بأمر يربك الجميع

الرئيس عباس

الرئيس في وضع "ممتاز" ولا وقت محدد بعد لمغادرته المستشفى

الرئيس عباس

تفاصيل .. ولاية الرئيس الفلسطيني في نظر الإسرائيليين

القسام

فيديو: جيش الاحتلال يكشف عن تشكيل وحدة بحرية لمواجهة الضفادع البشرية بالقسام

استشهاد

استشهاد "بائع البراد " متاثرا بجراحه على حدود غزة