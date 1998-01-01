الصليب الاحمر يعزز طواقمه الجراحية بغزة

غزة / سما /

عززت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم من تواجد طواقمها الجراحية للعمل الى جانب الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء.

وقالت الناطق باسم الصليب الاحمر بغزة ان ذلك يأتي استجابة للاحتياج الكبير في اجراء عمليات جراحية متعددة للمصابين.

وأشارت الى انضمام جراح حروب وجراح عظام وخبير تخدير، معلنة انهم بدأوا بمباشرة عملهم في غرفة العمليات الى جانب الطاقم الجراحي المتواجد في القطاع منذ اسبوعين.

وأكدت سهير زقوت ان اللجنة الدولية تبذل كل ما بوسعها للاستجابة للاحتياجات الصحية العاجلة والطارئة في مستشفيات غزة.