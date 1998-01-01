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فتح اقليم القدس يطلق حملة "صامدون باقون في القدس"

السبت 26 مايو 2018 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اطلقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اقليم القدس اليوم حملة "صامدون باقون في القدس".

وتأتي هذه الحملة السنوية تزامنا مع حلول شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد، ويتخلل هذه الحملة توزيع الطرود الغذائية وكميات من اللحوم للعائلات المرابطة بالقدس، بالاضافة للتمور ومياه للمصلين الوافدين للمسجد الاقصى المبارك، وحلويات لاسر الشهداء والاسرى، وكسوة العيد على الاطفال من ابناء المقدسيين الصامدين.

وقال امين سر حركة فتح في القدس شادي مطور ستبقى حركة فتح رائدة في العمل النضالي والاجتماعي، وتأتي الحملة "صامدون باقون في القدس" ضمن سلسلة النشاطات التي قوم بها الاقليم، من منطلق تعزيز صمود شعبنا المقدسي في ظل سياسة الاحتلال للتضييق على اهالي القدس واثقال الاعباء المعيشية على كاهل المقدسيين من اجل دفعهم الى الهجرة الطوعية وذلك لفرض أمر واقع جديد داخل مدينة القدس فمعركتنا معركة تمكين صمود المقدسيين.

وفي هذا السياق قال مطور "يمر علينا شهر رمضان الفضيل لهذا العام والقدس عاصمتنا الابدية يحاك ضدها مؤامرات لتمرير تصفية القرن وتصفية القضية الفلسطينية، ويتعرض اقصانا وشعبنا لاقسى انواع الاعتداءات والانتهاكات اليومية، فقد آن الأوان للكل الفلسطيني ان يوحد كافة الجهود دفاعا عن اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

وابرق اقليم القدس التهنئة الى ابناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده سائلا العلي القدير أن يعاد علينا وقد تحققت امنياتنا بنيل الحرية والنصر القريب، واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ووجه اقليم القدس التهنئة وكل التحية الى ابنائنا الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة للعام 2018، متمنيا التفوق والنجاح لكافة الطلاب.

#فتح #القدس

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