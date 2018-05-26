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أبو مرزوق: في ظل تراجع صحة " أبو مازن" يجب القيام بقرارات محسوبة كي لا نفاجأ بأمر يربك الجميع

السبت 26 مايو 2018 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق: في ظل تراجع صحة " أبو مازن" يجب القيام بقرارات محسوبة كي لا نفاجأ بأمر يربك الجميع



الدوحة /وكالات /

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبومرزوق  في تغريدة له على موقع التواصل الأجتماعي " تويتر" ، إنه في ظل تراجع الحالة الصحية للرئيس محمود عباس تستوجب القيام بمبادرات وقرارات محسوبة حتى لا نتفاجأ جميعًا بأمر يُربك الحالة الوطنية.

وأضاف أبو مرزوق "أن ذلك من شأنه أيضا أن يعمّق الشرخ الداخلي في فتح والقاعدة الشعبية مما يؤثّر سلبًا على مجمل قضيتنا الوطنية".

و تمنى أبو مرزوق في تغريدته، الشفاء التام والعاجل للرئيس أبو مازن من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخراً.

نتمنى الشفاء التام والعاجل للرئيس أبو مازن، ولكن وفي ظل تراجع حالته الصحية فتستوجب القيام بمبادرت وقرارات محسوبة حتى لا نتفاجأ جميعًا بأمر يُربك الحالة الوطنية ويعمّق الشرخ الداخلي في فتح وكذلك القاعدة الشعبية مما يؤثّر سلبًا على مجمل قضيتنا الوطنية.

— د. موسى أبو مرزوق (@mosa_abumarzook) May 26, 2018
#الرئيس عباس #ابو مرزوق

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