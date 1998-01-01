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الحوثيون يشنون "غارات" على مطار أبها في عسير السعودية

السبت 26 مايو 2018 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يشنون "غارات" على مطار أبها في عسير السعودية



صنعاء /وكالات/

أعلن المركز الإعلامي للحوثيّين، اليوم، السبت، شن "غارات" بطائرات مسيّرة بدون طيّار على مطار أبها في مدينة عسير السعوديّة.

كما نقل المركز عن مصادر في "سلاح الجوّ المسيّر" توقّف الملاحة من وإلى مطار أبها بعد استهدافه المتكرّر اليوم.

وليست هذه المرّة الأولى التي يشنّ فيها الحوثيّون غاراتٍ على أبها السّعوديّة، إذ شنّت في نيسان/أبريل الماضي غارات مشابهة على المطار ذاته في عسير وشركة أرامكو في جازان السعودية.

ونيسان الماضي، وصف الحوثيّون انتقالهم لهجوم عبر الطائرات المسيّرة بالقول إن ذلك "تطوّر نوعي يمني في إطار الرد على العدوان المستمر منذ أربع سنوات"، في إشارة إلى غارات التحالف السّعودي في اليمن.

وكان الحوثيون أعلنوا أنهم أطلقوا صاروخا بالستيا من نوع بدر واحد على معسكر للإمداد والتموين في جازان جنوبي السعودية، وصاروخا بالستيا ثانيا من نوع "قاهر تو إم" على معسكر في عسير.

وكان مسلحو الحوثي صعّدوا منذ 25 آذار/مارس الماضي ضرباتهم الصاروخية على مواقع سعودية، وقالوا إن قواتهم نفذت ضربات واسعة بصواريخ بالستية على أهداف سعودية، بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وقاعدة جازان جنوبيّ السعوديّة، ومطار أبها الإقليمي في عسير، بالإضافة إلى قصف أهداف أخرى داخل العمق السعودي، ما أدّى إلى نقل القمة العربية من الرّياض إلى الدمّام، شرقي الجزيرة العربية.

#ابها #الحوثي #صواريخ

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