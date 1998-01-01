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الرئيس في وضع "ممتاز" ولا وقت محدد بعد لمغادرته المستشفى

السبت 26 مايو 2018 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس في وضع "ممتاز" ولا وقت محدد بعد لمغادرته المستشفى



رام الله / سما /

-أفاد الطبيب سعيد سراحنة مدير المستشفى الاستشاري السبت، ان وضع الرئيس محمود عباس الذي لا يزال في المستشفى لليوم السادس على التوالي "ممتاز" لكن موعد مغادرته لم يحدد بعد.

في المقابل، اشار مسؤولون فلسطينيون الى ان الرئيس عباس قد يغادر المستشفى الاثنين او الثلاثاء.

وقال سعيد سراحنة، ان "وضع الرئيس ممتاز لكن الاطباء لم يقرروا بعد موعدا نهائيا لمغادرته".

ودخل الرئيس عباس (83 عاما) المستشفى بداية الاسبوع الماضي بعدما عانى من ارتفاع في درجات الحرارة، قال الاطباء حينها ان سببها" عملية صغيرة اجراها في الاذن قبل ذلك الحين بايام.

وغادر الرئيس عباس المستشفى بعد اجراء بعض الفحوصات، غير انه عاد بعد ساعات. واعلن اطباء اثر ذلك عن اصابته بالتهاب رئوي في الرئة اليمنى وانه يخضع لعلاج بالمضادات الحيوية.

وقدر مسؤولون فلسطينيون بان يغادر الرئيس عباس المستشفى الاثنين او الثلاثاء غير انه لم يتم تاكيد هذا الامر من الجهات الطبية.

وأوضح مسؤول ان الاطباء لن يوافقوا على مغادرة الرئيس عباس المستشفى الا بعد التأكد من شفائه تماما من الالتهاب.

ولا يوجد نائب للرئيس وفقا للنظام الاساسي الفلسطيني (الدستور) لادارة الشؤون في حال دخول الرئيس المستشفى او غيابه لاي سبب من الاسباب.

#الرئيس عباس #المستشفى #مستشفى

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