تدهور الحالة الصحية للطفل الاسير حسان التميمي

رام الله / سما /

أكدت عائلة الطفل الأسير حسان عبد الخالق التميمي 17 عاماً تدهور الحالة الصحية لطفلهم المعتقل منذ حوالي الشهرين في سجن عوفر الصهيوني، وذلك بفعل اهمال سلطات الاحتلال لحالته الصحية الخاصة بسبب مرض حموضة الدم المصاب به، والتي تتطلب تعاملاً خاصاً من خلال تقديم الادوية والتغذية اللازمة والمراجعة الدورية للمستشفيات.

وقالت عائلة الطفل التميمي أنه وفقاً للمعلومات الواردة من عدد من الأسرى القريبين من الطفل التميمي، فان حالة ابنهم سيئة للغاية وأن الاحتلال يرفض نقله للمستشفيات وتقديم العلاج اللازم له، ويحاول التذرع بالجوانب المالية بصورة دنيئة تهدف لابتزاز العائلة وتهدد حياة الطفل بشكل كبير.

وحملت العائلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ابنهم، داعية المؤسسات الحقوقية والدولية الى تحمل مسؤولياتها كاملة والضغط على الاحتلال لتقديم العلاج الفوري اللازم لطفلهم والافراج عنه حماية لحياته.

يجدر الذكر ان جيش الاحتلال كان قد اعتقل الطفل التميمي قبل حوالي الشهرين واخضعه لتحقيق مكثف ومنعه من الحصول على عدد من الادوية اللازمة للحفاظ على استقرار حالته الصحية.