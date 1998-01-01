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الشرطة تنقذ طفل تركه والده داخل مركبة مغلقة في الخليل

السبت 26 مايو 2018 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

تمكنت الشرطة اليوم من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 8 سنوات تركه والده داخل مركبة مغلقة في مدينة الخليل .

    وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وخلال عمل دوريات شرطة المرور في شوارع المدينة لاحظت وجود مركبة متوقفة بجانب الطريق وتحت أشعة الشمس في منطقة وسط البلد وبداخلها أحد الأطفال , حيث قام عناصر الدورية بمحاولة فتح الأبواب إلا أن المركبة كانت مقفلة " .

  وأضاف البيان بأن الشرطة تمكنت في نهاية الأمر من فتح أبواب المركبة وإخراج الطفل الذي يبلغ من العمر 8 سنوات , حيث تم العثور على والده والحديث معه حول مخاطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة , وتسبب ذلك في العديد من الأحيان بحالات وفاة بسبب نقص الأكسجين ودرجات الحرارة المرتفعة .

  هذا وحذر البيان كافة المواطنين من ترك أطفالهم داخل المركبات وإغلاقها وبخاصة تحت أشعة الشمس .

#الشرطة #طفل

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