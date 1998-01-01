مع انطلاق الامتحانات ..التعليم تفتقد الشهداء من طلاب الثانوية العامة

رام الله / سما /

مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة "الإنجاز" للعام الحالي 2018 ، تفتقد وزارة التربية والتعليم العالي الشهداء الطلبة، وخاصة شهداء الثانوية العامة الطالب الشهيد : إبراهيم الزرقا و الطالب الشهيد : بلال الأشرم والطالب الشهيد: مهند أبو طاحون والذين استشهدوا بنيران الاحتلال خلال مسيرة العودة قبل عدة أيام.

ودعت الوزارة الله عز وجل أن يدخل الشهداء الفردوس الأعلى مع الشهداء والصديقين والأنبياء وحسن أولئك رفيقا.

وفي نفس السياق أوضحت الوزارة أنها تتابع باهتمام أوضاع الطلاب الجرحى، وعملت جاهدة على توفير كل ما يلزم من أجل تقديمهم للامتحانات بالصورة المثلى ، حيث خصصت عدة لجان خاصة في المدارس كما خصصت لجاناً أخرى داخل المستشفيات.

وتمنت الوزارة الشفاء العاجل للجرحى وأن يحققوا النجاح والتفوق في امتحاناتهم.

وكانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت صباح اليوم السبت في محافظات الوطن بمشاركة 75 ألفا و400 طالب وطالبة على مستوى الوطن منهم ما يقارب 31 ألف طالب وطالبة من محافظات قطاع غزة.