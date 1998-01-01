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محمد بن سلمان يصدر أمرا بعقوبات ضد المانيا

السبت 26 مايو 2018 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن سلمان يصدر أمرا بعقوبات ضد المانيا



الرياض /وكالات/

أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمرا خاصا ضد شركات ألمانية، في دلالة على استمرار حالة الغضب من سياسة برلين الخارجية في الشرق الأوسط، بحسب ما جاء في تقرير لمجلة "Der Spiegel" الألمانية.

وقالت المجلة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" إن ولي العهد أمر بألا يتم ترسية أي عقود حكومية على شركات ألمانية.وأضافت المجلة إن الخطوة ستلحق الضرر على الأرجح بشركات كبرى مثل سيمنس وباير وبورينجر إنجلهايم وكذلك دايملر لصناعة السيارات.يذكر أن العلاقات بين ألمانيا والسعودية قد شهدت توترا العام الماضي، إذ استدعت المملكة سفيرها في ألمانيا للتشاور بعد تصريحات لوزير الخارجية الألماني آنذاك زيغمار غابرييل عن الأزمة السياسية في لبنان.

وتعتبر السعودية شريكا تجاريا كبيرا لألمانيا، إذ استوردت منها ما قيمته 7.7 مليار دولار في 2017، وفقا لمكتب الإحصاءات الألماني.وقال رجل أعمال ألماني بارز في السعودية، طلب عدم الكشف عن اسمه، لرويترز إن قطاع الرعاية الصحية على وجه الخصوص يشعر حاليا بمزيد من التدقيق حين يتقدم بطلب للمشاركة في عطاءات سعودية.

#محمد بن سلمان #المانيا #السعودية #اقتصاد

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