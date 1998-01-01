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"أمان" و"الضمير" يُنفذان لقاءات توعوية

السبت 26 مايو 2018 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نفذ ائتلاف أمان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لقاءات هادفة لرفع وعي المواطنين بتأثير الفساد وطرق مكافحته لمجموعة من المحامين والمحاميات في قطاع غزة، 

وتناولت اللقاءات مفهوم الفساد وأشكاله المختلفة مثل الواسطة والمحسوبية والمحاباة والرشوة واستغلال المال العام، وتعريف المشاركين بقيم ومتطلبات تحصين بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات وإدارة الشأن العام. 

وركزت لقاءات رفع الوعي على تعريف المشاركين بآليات مكافحة الفساد الرسمية وغير الرسمية بما يشمل خدمات مركز المناصرة والإرشاد القانوني التابع لائتلاف أمان.

وتناولت موضوعات تتعلق بتأثير الفساد على الخدمات التي تقدمها دوائر التنفيذ في المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة، مع التركيز على أشكال الفساد في مراحل تقديم هذه الخدمات وكيفية الرقابة على أداء دوائر التنفيذ، كما عرض المشاركون خلال اللقاءات تجاربهم ذات العلاقة.

تأتي اللقاءات في إطار الجهود المُشتركة التي يبذلها ائتلاف أمان بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة والتي تهدف إلى استنفار الوعي والاهتمام بمنظومة مكافحة الفساد وتعزيز نظام النزاهة الوطني لدى مختلف الفئات المجتمعية من أجل خلق حراك مجتمعي رافض للفساد ينخرط فيه أكبر قدر من المواطنين والمؤسسات الأهلية والإعلامية في جهود مكافحة الفساد سواء من خلال التبليغ عن حالات الفساد او الرقابة والمساءلة على الشأن والمال العام.

#أمان #الضمير #لقاءات

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