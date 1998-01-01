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السعودية : ما قدمناه لفلسطين عجز عنه الكثيرون

السبت 26 مايو 2018 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية : ما قدمناه لفلسطين عجز عنه الكثيرون



الرياض / وكالات /

هاجم السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، منتقدي مواقف الرياض تجاه القضية الفلسطينية.وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدات عبر “تويتر”، إن “قضية فلسطين ظلت على مدى 70 عاما، منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وصولا إلى العهد الميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين قضية مركزية في سياسة المملكة الخارجية، ولا زالت وستبقى فلسطين قضية محورية لا تتأثر باعتبارات سياسية، مهما كان حجم الضغوط والمؤثرات”.

وأضاف أن “المملكة تقف اليوم في مقدمة الدول العربية والإسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني في مسعاه لنيل حقوقه المشروعة، هذه الحقيقة يعرفها القاصي والداني وأولهم المتاجرون بقضية الشعب الفلسطيني، الذين يزايدون على موقف المملكة لاعتبارات سياسية ضيقة ورخيصة”.

وتابع أن “قيام المملكة بقيادة الملك سلمان، الداعم الأول لجهود عون الأشقاء الفلسطينيين منذ كان أميرا للرياض، ومن موقعها في قلب العالمين العربي والإسلامي، بواجبها بدعم الأشقاء الفلسطينيين، هو أمر لافضل فيه ولامنة، بل هو شرف وواجب وطن يحتضن قبلة المسلمين تجاه أرض مسرى النبي، وأولى القبلتين”.

وأردف: “غني عن الذكر ما قدمته وتقدمه المملكة من مساعدات على المستويين الحكومي والشعبي لإخواننا الفلسطينيين ما يجعلها أكبر داعم لهم، وآخرها ما قدمته خلال (قمة القدس) التي عقدت بالمملكة بما فيه دعم إخواننا اللاجئين الفلسطينيين”.

#السعودية #فلسطين

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