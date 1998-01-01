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التلفزيون الإسرائيلي: النيابة تميل الى مقاضاة نتنياهو بتهم فساد

السبت 26 مايو 2018 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
التلفزيون الإسرائيلي: النيابة تميل الى مقاضاة نتنياهو بتهم فساد



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي الليلة الماضية ان النيابة العامة للضرائب والاقتصاد، في إسرائيل، تتجه الى التوصية بتقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمحاكمة في قضية "الملف 1000"، بتهمتي تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.

ويتعلق "الملف 1000" بتلقي نتنياهو وزوجته رشى على شكل هدايا ثمينة من رجل الأعمال الملياردير أرنون ميلتشين مقابل توسط نتنياهو له للحصول على تأشيرة سفر مدتها عشر سنوات للولايات المتحدة، وتسهيل صفقات تجارية لميلتيشين.

في السياق ذاته ذكرت القناة العاشرة، أن نير حيفتس، المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، قدم معلومات جديدة ذات أهمية كبرى في القضية المسماة "الملف 2000" والمتعلقة بمساومة ناشر صحيفة يديعوت احرونوت على تحسين صورة نتنياهو في الصحيفة مقابل التضييق على منافستها صحيفة "يسرائيل هيوم". وقد تؤدي هذه المعلومات الى اعتقال شخصيات أخرى على ذمة القضية.

وفيما يخص "الملف 4000"، وهي القضية المتعلقة بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية بنحو مليار شيكل (280 مليون دولار) لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، مقابل تحسين صورته في موقع Walla "واللا" العبري، المملوك لصاحب شركة، "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، قالت القناة العاشرة إن لدى الشرطة رسالة SMS أرسلتها سارة زوجة نتنياهو، تشتكي فيها من وجود تقرير على موقع "واللا" سبب لها الضيق.

وأرسلت سارة نتنياهو هذه الرسالة لألوفيتش بعد يوم واحد من موافقة زوجها على صفقة دمج شركتي "بيزك" و"يس" التي أعلنت إفلاسها، وهي الصفقة التي منحت "بيزك" بموجبها الإعفاء الضريبي الضخم من نتنياهو.

وأوصت الشرطة الإسرائيلية قبل نحو ثلاثة أشهر بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي التحقيق "1000" و"2000"، ولكن لا يزال يتعين على المستشار القانوني للحكومة افيحاي ماندلبليت اتخاذ قرار هل سيقدم لائحة اتهام ضده أم لا.

وهناك قضية رابعة لا يزال التحقيق فيها جاريا تسمى "الملف 3000" وتتعلق بشبهة فساد في صفقة شراء إسرائيل غواصات وسفن ألمانية

#نتنياهو #فساد

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