الرئيس الفرنسي: نقل واشنطن سفارتها إلى القدس قرار خاطئ

وكالات / سما /

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرار الولايات المتحدة الأميركية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة "خاطئا".

قال ماكرون، في كلمة له خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي عقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية شمالي البلاد، أمس، "بكل وضوح هذا القرار خاطئ، وأعتقد أنه ينبغي علينا اليوم ألا نزعزع في المنطقة الاستقرار القائم على مبادئ واضحة وتوازن معين".

وأكد أن بلاده تدعم حل الدولتين وملتزمة به، مشددا على ضرورة إجراء مفاوضات بهذا الصدد.

وأضاف: "لهذا السبب فإن قرار نقل السفارة ليس صائبا أو مرغوبا، ونشعر بالحزن بخصوص ذلك".