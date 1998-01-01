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وفد من "التشريعي" برئاسة د. بحر يتفقد امتحانات الثانوية العامة

السبت 26 مايو 2018 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

تفقد وفد من المجلس التشريعي برئاسة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني امتحانات الثانوية العامة.

وضم الوفد رئيس لجنة التربية النائب عبد الرحمن الجمل، وعضو اللجنة النائب هدى نعيم، كما شارك الوفد البرلماني وفد رفيع من وزارة التربية والتعليم.

وشملت الجولة مدرسة الحرازين غرب غزة، ومدرسة بدر شرق غزة، ولجان جرحى مسيرات العودة في مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأشاد د. بحر بالتوافق في وزارة التربية والتعليم في غزة والضفة الغربية والقدس، وما قدمته من أداء بروح الوحدة الوطنية والمسئولية العالية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، مبينا أن هذه الوحدة تشكل بشارة خير للتوافق على جميع المستويات على طريق الوحدة وانهاء الانقسام.

كما ثمن الدور الكبير لوزارة التعليم في غزة ورام الله لإنجاح امتحانات الثانوية العامة، وكذلك وزارة الداخلية لما تقوم به من تأمين لجان الثانوية العامة، والدور الكبير لوزارة الصحة التي تقدم خدماتها الطبية في جميع مراكز الامتحانات.

#المجلس التشريعي

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