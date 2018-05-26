"القدس المفتوحة" والمعهد الديمقراطي توقعان اتفاقية في مجال التمكين الطلابي

رام الله / سما /

وقعت جامعة القدس المفتوحة والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، يوم السبت الموافق 26-5-2018م، اتفاقية تعاون في مجال التمكين الطلابي.

ووقع الاتفاقية عن "القدس المفتوحة" رئيسها أ. د. يونس عمرو، وعن المعهد المدير الإقليمي السيد اريانيت شيهو.

ورحب أ. د. يونس عمرو بالحضور، ونبّه إلى ضرورة تمكين الطلبة في المجالات كافة، وبخاصة ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات والتواصل مع صناع القرار وغيرها، مؤكدًا أن الجامعة ستقدم كل ما يلزم لنشر البرنامج في المحافظات الفلسطينية كافة عبر فروعها، كي تعم الفائدة على أكبر عدد ممكن من الطلبة.

وشكر مدير المعهد اريانيت شيهو "القدس المفتوحة" على تعاونها مشيدًا بالتطور الطارئ عليها، ثم تحدث عن أهمية البرنامج للطلبة الفلسطينيين على وجه الخصوص، قائلاً: "إن أهمية هذا البرنامج تنبع من كونه يسعى إلى إشراك الشباب في الحوار والنشاط السياسي وبناء كادر شبابي يمتلك المهارات السياسية والقيادية للمشاركة الفاعلة في الأنشطة السياسية ونشاطات المجتمع المدني".

وحضر التوقيع: نائبا رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أ. د. سمير النجدي، وللشؤون المالية د. عصام خليل، ومساعدا رئيس الجامعة لشؤون المتابعة د. آلاء الشخشير، ولشؤون الطلبة أ. د. محمد شاهين، ومديرة دائرة العلاقات العامة أ. سلافة مسلم، ورئيس قسم متابعة شؤون الخريجين أ. إياد اشتية، ومنسقة العلاقات الخارجية أ. لينا أبو هلال، ومن المعهد مسؤول البرامج بالضفة الغربية وقطاع غزة السيد أشرف زغير.