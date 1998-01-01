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نادي العودة يفوز على دير البلح في بطولة العودة

السبت 26 مايو 2018 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي العودة يفوز على دير البلح في بطولة العودة



الوسطى / سما /

حقق نادي العودة فوزاً هاماً على منافسه نادي دير البلح بنتيجة 4-2، ضمن البطولة الرمضانية العاشرة لقدامى اللاعبين, التي تحمل اسم شهداء حق العودة, والتي تنظمها الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين, بالتعاون مع بلدية دير البلح، بمشاركة 10 أندية مصنفة في اتحاد كرة القدم.

وقد تناوب على تسجيل رباعية العودة إبراهيم عرفات, وجمعة أبو عنزة, ومحمد القهوجي, ومازن رضوان", بينما سجل هدفي دير البلح "حافظ خطاب, وخالد دياب. حكم اللقاء: محمد خطاب.

وفي المباراة الثانية، فاز شباب رفح على الزيتون بنتيجة 1-صفر، سجله المخضرم محمد صيدم. حكم اللقاء عادل العطار.

#نادي العودة #نادي دير البلح

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