تواصل فعاليات بطولة جنين الرمضانية

جنين / سما /

تمكن نادي العرقة الرياضي من تحقيق الفوز على قدامى نادي جنين في مباراة المجموعة الثالثة التي جرت على ملعب جنين ضمن بطولة المرحوم نشأت ابو مراد الرمضانية بثلاثة اهداف من اللاعب اسيد حماد.

قاد المباراة : عارف الحج احمد للساحة ومعين صبح مساعد اول وكنعان بعجاوي مساعد ثان

الشوط الاول:تمحور اللعب في البداية في دائرة الوسط، حتى الدقيقة السابعة عندما تلقى ثائر موسى كرة عرضية سددها زاحفة نحو شباك قدامى جنين مرت من جانب القائم الايسر، كانت هذه الفرصة الخطرة الاولى للعرقة الفرصة الثانية كانت من اسيد حماد بعدما سدد من على اعتاب الـ18 كرة علت العارضة في الدقيقة 25 وبعد دقيقتين، اضاع محمد قبها لاعب العرقة الوافد فرصة محققة بعدما تجاوز مدافعين من كتيبة القدامى وسدد ارضية لكنها مرت بسلام من جانب القائم بالمقابل، الخطر الوحيد في هذا الشوط لقدامى جنين جاء من اللاعب مؤيد نصار الذي انفرد وسدد فردها الحارس العرقاوي.

الشوط الثاني: وهو الشوط الذي كسر فيه العرقاويون الصمت في ربع ساعتهم الأخير وسجل لاعبهم أسيد حماد ثلاثية الأولى كانت في الدقيقة 55 من زمن المباراة بعد عكسية محمد بسام فاكملها بقدمه زاحفة الى شباك رائد الحشاش وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 73 عندما اخطأ الحارس رائد الحشاش فتابع أسيد حماد الكرة ووجها الى الشباك الفارغة من جهة اليسار، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة الاخيرة من المباراة بعد انفراد وتسديد متقن.

وكان فريق نادي جنين أول المتأهلين عن المجموعة الثانية بعد فوزه الكاسح على نادي قباطية الرياضي وبنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف.