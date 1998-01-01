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يورجن كلوب : زيدان أفضل مني..!

السبت 26 مايو 2018 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
يورجن كلوب : زيدان أفضل مني..!



وكالات / سما /

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي بأنه يرى الفرنسي زين الدين زيدانمدرب ريال مدريد الإسباني أفضل منه، مشيرًا في الوقت نفسه بأن لاعبو الريدز يثقوا بأنفسهم.

 
 

وسيلتقي فريق ليفربول بمنافسه ريال مدريد مساء اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “كييف” الدولي.

وأمام يورجن كلوب ورفاقه فرصة كبيرة لكتابة تاريخ ليفربول من جديد بالفوز بالبطولة بعد غياب دام أكثر من 12 عام.

وتحدث يورجن كلوب في مؤتمره الصحفي قبل مباراة ليفربول وريال مدريد، حين سئل عن من الأفضل بينه، وبين زيدان قائلاً “دائمًا ما ساختار زيدان”.

وأضاف “زين الدين زيدان كان لاعبًا مميزًا، وأصبح مدربًا مميزًا أيضًا، وليس لدي أي مشكلة في قول ذلك بأنه أفضل مني”.

 

وتابع “الكثير من الأمور قد تحدث في هذه المباراة، ونؤكد بأننا نحترم ريال مدريد كثيرًا، ونثق في أنفسنا ونؤمن في حظوظنا”.

وأكمل “نعم ريال مدريد المرشح الأبرز للفوز باللقب لأنه فريق عظيم، ولكننا جيدين أيضًا، ونمتلك الإمكانيات اللازمة، ستكون مباراة في كرة القدم، وأي شيء قد يحدث فيها”.

الجدير بالذكر أن يورجن كلوب قد وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا من قبل مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، ولكنه خسر أمام بايرن ميونخ في نسخة 2013 بهدفين مقابل هدف.

#يورجن كلوب #زيدان

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