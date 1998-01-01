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حارس نابولي على أعتاب الروسونيري

السبت 26 مايو 2018 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
حارس نابولي على أعتاب الروسونيري



وكالات / سما /

أكد الإسباني بيبي ريينا حارس مرمى فريق نابولي، اقترابه من الانضمام رسميا إلى صفوف ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ريينا في تصريحات نقلتها صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية: "سأظل دائما أحب نابولي، الذي كنت أود أن أعطيه لقب الدوري، لقد قضيت 4 أعوام رائعة هنا".

وأضاف: "أنا ذاهب إلى ميلان الاَن، وستكون تجربة أخرى رائعة بالنسبة لي مع أحد أهم الأندية في العالم".

ونجح ريينا في الحصول على المركز الثاني مع نابولي في الدوري الإيطالي، بعد منافسة قوية مع يوفنتوس في الموسم المنصرم.

#بيبي ريينا #نابولي

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