أرسنال يقترب من إبرام أول صفقاته الصيفية

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحافية، أن نادي أرسنال الإنجليزي، اقترب من إبرام أول صفقاته الجديدة، تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، إن اللاعب السويسري المخضرم ستيفان ليشتستاينر، سيكون الصفقة الأولى لأرسنال في الصيف بانتقال حر، بعدما انتهى عقده مع يوفنتوس الإيطالي بختام الموسم الحالي.

وينظر أرسنال على المستوى البعيد، ويرى أن التعاقد مع ليشتستاينر، سيضيف المزيد من الخبرة لتشكيلة "المدفعجية" الحالية.

وانضم السويسري لصفوف نادي يوفنتوس في صيف عام 2011 قادما من لاتسيو، وخاض مع الفريق 250 مباراة، سجل فيها 14 هدفا.