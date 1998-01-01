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أرسنال يقترب من إبرام أول صفقاته الصيفية

السبت 26 مايو 2018 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرسنال يقترب من إبرام أول صفقاته الصيفية



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحافية، أن نادي أرسنال الإنجليزي، اقترب من إبرام أول صفقاته الجديدة، تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، إن اللاعب السويسري المخضرم ستيفان ليشتستاينر، سيكون الصفقة الأولى لأرسنال في الصيف بانتقال حر، بعدما انتهى عقده مع يوفنتوس الإيطالي بختام الموسم الحالي.

وينظر أرسنال على المستوى البعيد، ويرى أن التعاقد مع ليشتستاينر، سيضيف المزيد من الخبرة لتشكيلة "المدفعجية" الحالية.

وانضم السويسري لصفوف نادي يوفنتوس في صيف عام 2011 قادما من لاتسيو، وخاض مع الفريق 250 مباراة، سجل فيها 14 هدفا.

#أرسنال #صفقات

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