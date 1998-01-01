أومتيتي يعلق على مستقبله مع برشلونة ويرحب بصفقة جريزمان

وكالات / سما /

انضم صامويل أومتيتي لقائمة لاعبي برشلونة الإسباني، الذين رحبوا بإمكانية انتقال أنطوان جريزمان، لاعب نادي أتلتيكو مدريد، إلى الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إدارة البلاوجرانا لم تتواصل معه بخصوص تجديد عقده، مؤكداً أن هذا الموضوع لن يؤثر عليه في مونديال روسيا 2018.

وتتردد أنباء عن اقتراب برشلونة، من التوقيع مع جريزمان، مقابل 100 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، وقد علق صامويل أومتيتي على هذا الأمر، في تصريحات صحفية نقلتها (سبورت) الكتالونية: “أنطوان جريزمان لاعب رائع، ونعرف مؤهلاته، سيكون مهما في أي فريق لعب له يمكنه أن يساعدنا كثيرا.. طريقة لعبه تناسب برشلونة”.

وفي سياق آخر، لا يزال الجدل مستمراً بشأن مستقبل اللاعب الفرنسي، في ظل التقارير التي تتحدث عن إمكانية رحيله هذا الصيف عن النادي الكتالوني، وقد قال أومتيتي عن هذا الأمر: “حاليا لم يتصل بي أي أحد حتى لا تسير الأمور إلى الأمام، لست قلقا لأن المفاوضات بدأت منذ أشهر، من المهم أن نجد حلاً قبل المونديال”.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت صاحب الـ24 عاماً بالرحيل لمانشستر يونايتد، خاصة وأن النادي الانجليزي لن يجد مشكلة في دفع الشرط الجزائي في عقده مع البلاوجرانا والمقدر بـ60 مليون يورو.

وطالب الفرنسي، مؤخراً، إدارة نادي برشلونة بزيادة راتبه ليتساوى مع نجوم الصف الأول في الفريق الكتالوني، كونه أحد ركائز كتيبة إرنستو فالفيردي.