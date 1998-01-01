جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تستصرخ العالم الحر لإنقاذ مدرسة الخان الأحمر

السبت 26 مايو 2018 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ناشدت وزارة التربية والتعليم العالي العالم الحر بالتدخل العاجل لإنقاذ مدرسة الخان الأحمر الأساسية المختلطة الواقعة في بادية القدس، والعمل على إفشال قرار سلطات الاحتلال القاضي بهدم التجمع البدوي ومدرسته الوحيدة التي تخدم ما يزيد عن 170 طالباً/ة من خمسة تجمعات محيطة.

وفي هذا السياق، وجه وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم رسالة للمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية والمدافعة عن الحق في التعليم جدد فيها التأكيد على ضرورة حماية الأطفال وضمان حقهم في الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة، ووقف هذه السياسات الرامية إلى تهجير أهالي الخان الأحمر واقتلاعهم من أرضهم وحرمان أطفالهم من تلقي تعليمهم في مدرستهم التي شيدت في العام 2009 من إطارات السيارات المستعملة والطين.

وأكد صيدم أن إخطار هدم التجمع البدوي بما يشمل المدرسة وما سبقه من إخطارات واعتداءات متواصلة تمثلت بالتخريب والاقتحام والتهديد بالهدم لن تكسر الطلبة وأهاليهم ولن تثني عزيمتهم وتصميمهم على مواصلة التعليم ولو تحت الشجر، داعياً الجميع إلى لجم ممارسات الاحتلال ووضع حد لهذه الانتهاكات وفضحها عبر القنوات القانونية والسياسية والدبلوماسية.

وقال وزير التربية: "إن استهداف المدارس الواقعة في المناطق المسماة "ج" يندرج في إطار التحريض الإسرائيلي المتواصل والممنهج ضد قطاع التعليم، وأيضاً نتيجة للصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات تردع هذه الانتهاكات التي تعد جرائم بحق التعليم والمدنيين".

يشار إلى أن الاحتلال سلم المدرسة أكثر من إخطار هدم منذ تشييدها، وهي تتألف من 9 صفوف دراسية، وطاقمها التدريسي مكون من 15 معلمة من مناطق رام الله والعيزرية وعناتا وأبو ديس.

#التربية والتعليم #مدرسة الخان الأحمر

أخبار ذات صلة

عمليات هدم - القدس

الامم المتحدة تحذر من خطر التهجير القسري في الخان الأحمر شرق القدس

جراح الحوامدة -ارشيف

جراح الحوامدة ..تسلق جبل إيفرست بساق واحدة لإنقاذ مدرسة تابعة للأونروا

الاحتلال يقرر هدم واخلاء قرية الخان الاحمر شرق القدس المحتلة

خالد مشعل

مشعل للاحتلال: الحر يكفيه الإشارة والجواب ما ترى لا ما تسمع

وليد العوض - ارشيف

وليد العوض مخاطبا الرئيس: وعد الحر دين وسيادتك وعدت بصرف رواتب عزة

مصالحة -ارشيفية

اجتماعان بين «فتح» و «حماس» في القاهرة و غزة لإنقاذ المصالحة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف بالتفاصيل : تعديلات جذرية على "صفقة القرن" وهذا موقف بن سلمان منها

إيكونوميست : السنوار البراغماتي الشرس.. هل يصبح زعيم فلسطين؟

د.سراحنة: لا يوجد موعد محدد لخروج الرئيس عباس من المستشفى

يديعوت : نتنياهو يبث الهلع لدى الإسرائيليين بعقد اجتماعات الكابينت في الخندق المحصن

ترامب: "اطردوا ابن العاهرة من الملعب"!

بالاسماء .. كشف المسافرين عبر معبر رفح اليوم السبت

لأجل عيون ليفربول.. محمد صلاح يقرر اللعب مفطرا

الأخبار الرئيسية

القسام

فيديو: جيش الاحتلال يكشف عن تشكيل وحدة بحرية لمواجهة الضفادع البشرية بالقسام

استشهاد

استشهاد "بائع البراد " متاثرا بجراحه على حدود غزة

توجيهي - ارشيفية

76811 طالبا وطالبة يتوجهون لأداء امتحان "الإنجاز"

القسام- ارشيف

قناة عبرية: لهذا السبب تراجعت "اسرائيل" عن نزع سلاح حماس لعقد هدنة

مسيرة العودة - غزة

شهيد متاثرا بجراحه وعشرات الاصابات بمسيرات العودة في مختلف مناطق قطاع غزة