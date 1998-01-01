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شبان يخترقون السياج ويحرقون موقعا لقناصة الاحتلال شرقي المغازي

السبت 26 مايو 2018 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شبان يخترقون السياج ويحرقون موقعا لقناصة الاحتلال شرقي المغازي



غزة / سما /

تمكن عدد من الشبان الفلسطينين صباح اليوم السبت، من اختراق الحدود شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان، ان الشبان تمكنوا من احراق موقع للقناصة الاسرائيليين داخل الحدود قبل العودة بسلام الى قطاع غزة.

في هذا الوقت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده رصدوا اربعة فلسطينيين اجتازوا السياج الحدودي جنوب قطاع غزة، وقاموا باشعال إطار مطاطي.

وأضاف، جيش الاحتلال أن القوات التي وصلت إلى المكان أطلقت النار باتجاه الشبان الذين تمكنوا من العودة إلى قطاع غزة.

يذكر ان عملية حرق مماثلة جرت الاسبوع الماضي وقام جيش الاحتلال في اعقابها بقصف ميناء غزة.

وفور اندلاع الحريق تحركت عدة آليات عسكرية وانتشر قناصة الاحتلال في المنطقة.

#السياج #الاحتلال

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