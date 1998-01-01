جامعة بيرزيت تستعد لتخريج الفوج الـ 43 من طلبتها

بيروت / وكالات /

استعدت جامعة بيرزيت لإقامة حفل التخريج السنوي للفوج الـ 43، الذي يضم ما يقارب 2360 خريجاً وخريجة، ضمن احتفال مهيب سيعقد على مدار ثلاثة أيام؛ الجمعة، السبت والأحد، 22-23-24 حزيران 2018، بحضور أهالي الخريجين وشخصيات اعتبارية.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية لحفل التخرج د. عزيز شوابكة إن اللجنة ودوائر الجامعة المعنية تعمل بشكل دؤوب ومستمر لإنهاء ترتيباتها للاحتفال بتخرج أبنائها الطلبة، بمشاركة خريجي الفصل الأول للعام الأكاديمي 2017/2018، والطلبة المتوقع تخرجهم للفصل الثاني للعام 2017/2018، مبيناً أن خريجي الفوج الثالث والأربعين سينضمون إلى أكثر من 37 ألفاً من زملائهم حملة شهادة البكالوريوس أو الماجستير طوال مسيرة الجامعة.

وأضاف شوابكة "يمثل التخريج بداية جديدة لطلبتنا في مسيرتهم العلمية والعملية، ليكونوا سفراء جامعة بيرزيت في كل زمان ومكان ومحفل، لذلك تحرص إدارة الجامعة، وفي كل عام، أن تنظم حفلاً يليق بطلبتنا وأهاليهم وبأسرة الجامعة وضيوفها".

وسيشهد اليوم الأول تخريج طلبة كليات: الهندسة والتكنولوجيا، والتربية، والدراسات العليا. فيما يشهد اليوم الثاني تخريج طلبة كليات: الآداب، العلوم، والصيدلة والتمريض والمهن الصحية. وتختتم أيام حفل التخرج السنوي بتخريج طلبة كليتي: الأعمال والاقتصاد، والحقوق والإدارة العامة.