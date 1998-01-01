لأجل عيون ليفربول.. محمد صلاح يقرر اللعب مفطرا

القاهرة / وكالات /

يخوض نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، اليوم السبت، نهائي رابطة الأبطال أمام نادي ريال مدريد "مفطرا".

وقالت تقارير إعلامية إن صلاح توقف عن الصيام في شهر رمضان لمدة 3 أيام ليكون جاهزا لخوض هذه المباراة المهمة في أفضل حالاته.

وكان "الفرعون" المصري أصرّ على الصيام يوم المباراة، رغم صعوبة المهمة، وهو الأمر الذي شغل وسائل الإعلام الإنجليزية، التي تطرقت للقضية خوفا من تأثير ذلك على مردوده خلال المباراة، فضلا عن دعوة العديد من رجال الدين في مصر للإفطار يوم المباراة بعد الإفتاء له في الأمر.

ويلتقي ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال اليوم في كييف، في سعي النادي الإنجليزي للقبه السادس، وحرمان ريال مدريد من الفوز بلقبه الثالث على التوالي و13 في تاريخه.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يقدم موسما ممتازا مع "الريدز" منذ قدومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث أنه من الأعمدة والعناصر الرئيسية في وصول فريقه لنهائي الشامبيونزليغ هذا الموسم لأول مرة منذ عام 2007.