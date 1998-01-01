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فيديو: جيش الاحتلال يكشف عن تشكيل وحدة بحرية لمواجهة الضفادع البشرية بالقسام

السبت 26 مايو 2018 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: جيش الاحتلال يكشف عن تشكيل وحدة بحرية لمواجهة الضفادع البشرية بالقسام



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العاشرة العبرية الليلة، النقاب عن تشكيل ما يسمى بـ"حرس الحدود" الإسرائيلي لقوة خاصة لمكافحة عمليات التسلل المسلحة عبر الحدود البحرية مع قطاع غزة.

وقالت القناة العاشرة إن "قائد حرس الحدود كان يحلم بتشكيلها منذ اقتحام 4من مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس لسواحل كيبوتس زيكيم شمالي القطاع بداية عدوان 2014".


واوضحت  القناة ان الوحدة اجرت تدريبا خلال الايام الماضية في المناطق البحرية المحاذية للقطاع.

ونقلت عن قائد الوحدة "مئير الياهو" " لقد نشرنا حرس الحدود البحرية بعد تحذير من امكانية تسلل من غزة إلى مستوطنة " أشكلون" القريبة من البحر، مضيفا ان اي محاولة تسلل جديدة سيتم افشالها عبر هذه الوحدة، التي جُهزت باحدث التقنيات والادوات".


واشارت القناة ان جيش الاحتلال انشأ هذه الوحدة للعمل على سد الفراغ على الحدود البحرية في حالة استنفار الجنود في اي مواجهة مقبلة.

#الاحتلال #وحدة بحرية #القسام

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