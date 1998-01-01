مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

رام الله / سما /



اعتقل جيش الاحتلال فجر السبت، 3 شبان بعد عمليات دهم وتفتيش في عدد من مناطق الضفة والقدس.



ففي قلقيلية اعتقل جنود الاحتلال الشابين متيم خلدون رضوان "17عامًا"، وثائر أشرف زيد"19عامًا" بعد ان اندلعت مواجهات شمال المدينة ادت الى اصابة العشرات بحالات اختناق.



كما اعتقل الاحتلال شابا يعمل "مسحراتي" من داخل حارة السعدية في البلدة القديمة بالقدس، كما داهم عددًا من منازل الأهالي في حيْ طبلاس ببلدة حزما شمال المدينة.



وافادت مصادر محلية ان مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في عدة شوارع بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل.

