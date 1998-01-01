جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

السبت 26 مايو 2018 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس



رام الله / سما /


 اعتقل جيش الاحتلال فجر السبت، 3 شبان بعد عمليات دهم وتفتيش في عدد من مناطق الضفة والقدس. 

ففي قلقيلية اعتقل جنود الاحتلال الشابين متيم خلدون رضوان "17عامًا"، وثائر أشرف زيد"19عامًا" بعد ان اندلعت مواجهات شمال المدينة ادت الى اصابة العشرات بحالات اختناق. 

كما اعتقل الاحتلال شابا يعمل "مسحراتي" من داخل حارة السعدية في البلدة القديمة بالقدس، كما داهم عددًا من منازل الأهالي في حيْ طبلاس ببلدة حزما شمال المدينة.
 
وافادت مصادر محلية ان مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في عدة شوارع بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل.
 

#اعتقالات #مواجهات #الضفة

أخبار ذات صلة

غزة شهداء - ارشيف

صور: مئات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة وغزة والقدس

اعتقال- ارشيف

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين فجرا وعشرات الاصابات في مواجهات ليلية في الضفة والقدس

حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

جيش الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة والقدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف بالتفاصيل : تعديلات جذرية على "صفقة القرن" وهذا موقف بن سلمان منها

والا العبري يكشف: الأمم المتحدة تنسق لعقد لقاء رباعي لحل أزمات غزة وهذه تفاصيله

إيكونوميست : السنوار البراغماتي الشرس.. هل يصبح زعيم فلسطين؟

ولي عهد الأردن يخرج عن المألوف احتفالاً بتخرج شقيقته (فيديو وصور )

ميسي ووالده طلبا زيارة القدس.. والسبب مثير

طالع... إعادة أسرى محررين للعمل على قيود الأمن الوطني بعد احالتهم للتقاعد

د.سراحنة: لا يوجد موعد محدد لخروج الرئيس عباس من المستشفى

الأخبار الرئيسية

القسام

فيديو: جيش الاحتلال يكشف عن تشكيل وحدة بحرية لمواجهة الضفادع البشرية بالقسام

استشهاد

استشهاد "بائع البراد " متاثرا بجراحه على حدود غزة

توجيهي - ارشيفية

76811 طالبا وطالبة يتوجهون لأداء امتحان "الإنجاز"

القسام- ارشيف

قناة عبرية: لهذا السبب تراجعت "اسرائيل" عن نزع سلاح حماس لعقد هدنة

مسيرة العودة - غزة

شهيد متاثرا بجراحه وعشرات الاصابات بمسيرات العودة في مختلف مناطق قطاع غزة