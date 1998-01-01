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ارتفاع على درجات الحرارة

السبت 26 مايو 2018 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

يكون الجوغائما جزئياً الى صاف حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً ومعتدلة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد يكون الجوغائما جزئياً الى غائم حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما الأثنين يكون الجوغائما جزئياً الى غائم ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من أمطار فوق معظم المناطق ويحتمل ان تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الثلاثاء يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من :

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.
 


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