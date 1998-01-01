استشهاد "بائع البراد " متاثرا بجراحه على حدود غزة

غزة / سما /

استشهد المواطن حسين سالم ابو عويضة (41 عاما)، فجر اليوم، متاثرا بجراح اصيب بها قبل عدة ايام خلال مسيرات العودة على حدود القطاع .

واكدت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد عويضة، وبذلك يصبح مجمل عدد الشهداء منذ 30 اذار الماضي الى 116 شهيدا، فيما وصل عدد الاصابات الى 13 الف اصابة منهم 300 وصفت حتالهم بالخطيرة .

ويُعرف الشهيد الذي كان يسكن في حي الشعف بأسم "بائع البراد"، في مسيرات العودة.



وقال د. ماجد الددح طبيب الجراحة العامة في وقت سابق أن حالة أبو عويضة صعبة للغاية نتيجة اصابته برصاصة مباشرة في العمود الفقري أدت الى قطعه بالكامل على مستوى الفقرة الصدرية العاشرة، بالاضافة الى اصابة في البطن ووجود شظايا فوق الكبد والرئتين، فيما اعلن عن استشهاد فجر اليوم.



