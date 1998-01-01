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فرنسا تُقدم منحة إضافية لمؤسسات طبية في غزة

السبت 26 مايو 2018 12:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تُقدم منحة إضافية لمؤسسات طبية في غزة



غزة / سما /

خصصت فرنسا منحة إضافية تبلغ نحو نصف مليون يورو، من خلال مركز الأزمات التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، لمنظمتي أطباء العالم وإنسانية وإدماج الفرنسيتين غير الحكومتين، وللمستشفى العسكري الأردني في قطاع غزة.

ووفقا لبيان صادر عن القنصلية الفرنسية العامة في القدس المحتلة، فإن هذه المنح تهدف لمساعدة هذه المنظمات والمستشفى الأردني لتلبية تدفق الجرحى، لا سيما الذين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار المظاهرات التي وقعت خلال الأسابيع الماضية، على طول السياج الفاصل.

وجددت فرنسا، وفق البيان، التزامها بدعم قطاع غزة في الجانب الإنساني والمتمثل بمشاريع التنمية والتعليم والثقافة، وبدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

ودعت فرنسا إلى رفع الحصار الذي فرض على قطاع غزة منذ عام 2007، واعلنت دعمها جميع جهود المصالحة التي يفترض أن تسمح بعودة المؤسسات الفلسطينية الشرعية للقطاع الذي يعد جزءا كاملا من الدولة الفلسطينية في إطار سلام قائم على حل الدولتين وقائم أيضا على الشرعية الدولية.

#فرنسا #غزة

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