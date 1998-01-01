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نصرالله: عندما نتحدث عن حرب قادمة نتحدث عن نصر

السبت 26 مايو 2018 12:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصرالله: عندما نتحدث عن حرب قادمة نتحدث عن نصر



بيروت / وكالات

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أنه "عندما نتحدث عن أي حرب مقبلة نتحدث بيقين عن النصر لأن الله معنا وشعبنا ومقاومينا موجودون ولائقون أن ينزل عليهم الله تعالى النصر".

وفي إطلالة له الجمعة، في ذكرى تحرير جنوب لبنان، "عيد المقاومة والتحرير" قال الأمين العام لحلزب الله، مخاطبا الجماهير اللبنانية: "أبارك لكم جميعا هذا الانتصار والإنجاز وهي محطة إنسانية وجهادية ووطنية مهمة جدا مليئة بالدروس ويمكن الاتكاء عليها للحاضر والمستقبل".

وأضاف نصر الله في كلمته: المقاومون الأبطال والشهداء والجرحى والأسرى الذين تحرروا وعموم الناس والجيش اللبناني والقوى الأمنية وفصائل المقاومة والجيش السوري كل هؤلاء هم أصحاب الفضل بهذا الإنجاز.

وأكد أمين عام "حزب الله" اللبناني أن "العدو انسحب ذليلا مدحورا دون قيد أو شرط لأن هناك مستوى من الخسائر لم يعد يتحمله… في حرب تموز كانوا لائقين بالنصر وما يثبت ذلك أنهم عادوا سراعا إلى بيوتهم وحافظوا على مقاومتهم".

وأكد الأمين العام أن ذكرى عيد المقاومة والتحرير في 25 أيار/ مايو 2000 هي محطة سنوية لشعبنا ولشعوب أمتنا ومنطقتنا وهي محطة إنسانية وجهادية مليئة بالعبر والدروس ويمكن الاعتماد عليها لبناء الحاضر والمستقبل.

#حرب #نصر الله

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