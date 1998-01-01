جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالاسماء .. كشف المسافرين عبر معبر رفح اليوم السبت

السبت 26 مايو 2018 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء .. كشف المسافرين عبر معبر رفح اليوم السبت



غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مساء  الجمعة، كشف المسافرين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة اليوم  السبت، وشددت على أن الأولوية في السفر للحافلات المُتبقية من كشف اليوم، الذين لم يتسنّ لهم المغادرة اليوم.

ودعت الوزارة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف التوجه لصالة أبو يوسف النجار بخانيونس  الساعة 7:00 صباحًا لتسهيل سفرهم.

وكانت السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح طوال شهر رمضان، لتخفيف الأعباء على الفلسطينيين بقطاع غزة.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح 15 يومًا فقط منذ بداية العام الجاري، وأغلقته 110 أيام، فيما ينتظر نحو 30 ألف فلسطيني من القطاع السفر لحاجات إنسانية ماسة.

لمطالعة الكشف اضغط هنا

 
 
#مسافرين #معبر رفح

أخبار ذات صلة

معبر رفح -ارشيفية

بالاسماء.. كشوفات المسافرين عبر معبر رفح اليوم الاثنين

معبر رفح -ارشيفية

بالاسماء .. كشف المسافرين عبر معبر رفح لليوم الخميس

معبر رفح -ارشيفية

فتح معبر رفح ايام السبت والاحد والاثنين امام المسافرين في كلا الاتجاهين

مسافرين- ارشيف

طالع.. كشف المسافرين عبر معبر رفح اليوم الإثنين

معبر رفح -ارشيفية

بالأسماء.. كشف المسافرين على معبر رفح البري اليوم الاثنين

رفح - ارشيف

طالع.. اسماء المسافرين عبر معبر رفح اليوم الجمعة

الأكثر قراءة اليوم

والا العبري يكشف: الأمم المتحدة تنسق لعقد لقاء رباعي لحل أزمات غزة وهذه تفاصيله

النيابة في غزة تصدر توضيحاً هاماً حول حادثة "البنك" في رفح

ولي عهد الأردن يخرج عن المألوف احتفالاً بتخرج شقيقته (فيديو وصور )

ميسي ووالده طلبا زيارة القدس.. والسبب مثير

طالع... إعادة أسرى محررين للعمل على قيود الأمن الوطني بعد احالتهم للتقاعد

هنية يتلقى رسالة هامة من طهران ماذا حملت في طياتها؟

يديعوت : نتنياهو يبث الهلع لدى الإسرائيليين بعقد اجتماعات الكابينت في الخندق المحصن

الأخبار الرئيسية

القسام- ارشيف

قناة عبرية: لهذا السبب تراجعت "اسرائيل" عن نزع سلاح حماس لعقد هدنة

مسيرة العودة - غزة

شهيد متاثرا بجراحه وعشرات الاصابات بمسيرات العودة في مختلف مناطق قطاع غزة

ترامب ونتنياهو

يديعوت تكشف بالتفاصيل : تعديلات جذرية على "صفقة القرن" وهذا موقف بن سلمان منها

الشهيد عزيز عويسات

تشريح جثمان الشهيد عويسات: جلطة قلبية بعد اعتداء الاحتلال الاسرائيلي عليه بوحشية في سجن "ايشل"

السنوار - ارشيف

إيكونوميست : السنوار البراغماتي الشرس.. هل يصبح زعيم فلسطين؟