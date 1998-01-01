بالاسماء .. كشف المسافرين عبر معبر رفح اليوم السبت

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مساء الجمعة، كشف المسافرين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة اليوم السبت، وشددت على أن الأولوية في السفر للحافلات المُتبقية من كشف اليوم، الذين لم يتسنّ لهم المغادرة اليوم.

ودعت الوزارة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف التوجه لصالة أبو يوسف النجار بخانيونس الساعة 7:00 صباحًا لتسهيل سفرهم.

وكانت السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح طوال شهر رمضان، لتخفيف الأعباء على الفلسطينيين بقطاع غزة.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح 15 يومًا فقط منذ بداية العام الجاري، وأغلقته 110 أيام، فيما ينتظر نحو 30 ألف فلسطيني من القطاع السفر لحاجات إنسانية ماسة.

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