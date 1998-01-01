عضو كنيست يطالب بتصفية قادة حماس رداً على الطائرات الورقية

وكالات / سما /

طالب عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي، "موتي يوجاف"، مساء الجمعة، الحكومة والجيش الإسرائيلي، بالعودة الى سياسة الاغتيالات وتصفية قيادة حماس بغزة.

جاءت تصريحات يوجاف، بعد اندلاع ثلاثة حرائق في حقول بمستوطنات غلاف غزة، نتيجة سقوط طائرات ورقية محملة بالمواد الحارقة من قطاع غزة.

ونقلت القناة السابعة العبرية، عن عضو الكنيست يوجاف قوله: "إن حماس هي المسؤولة عن قطاع غزة، والرد المناسب على كل طائرة هو استهداف قائد من حركة حماس".

وأضاف: "لأجل وقف الحرائق في الحقول الزراعية، وردع السكان عن اطلاق الطائرات الورقية، يجب الرد على الطائرات كما يتم الرد على اطلاق الصواريخ، والحل الوحيد لعلاج الطائرات الورقية هو العودة الى سياسة الإغتيالات".