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قناة عبرية: لهذا السبب تراجعت "اسرائيل" عن نزع سلاح حماس لعقد هدنة

الجمعة 25 مايو 2018 11:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: لهذا السبب تراجعت "اسرائيل" عن نزع سلاح حماس لعقد هدنة



وكالات / سما /

كشفت "القناة 14 العبرية" عن تخلي حكومة الاحتلال عن كل شروطها السابقة لعقد هدنة مع حركة حماس في قطاع غزة .

وأوضحت القناة العبرية أن "إسرائيل" تراجعت عن نزع سلاح حماس، والاعتراف بـ"إسرائيل"، والموافقة على شروط الرباعية الدولية، وكذلك عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مقابل إبرام تهدئة مع حركة حماس ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ووفق الصحيفة فإن السبب وراء ذلك يعود على ضوء التغيير الواضح دوليا في التعامل مع غزة بعد الموافقة على الفصل بين البعد السياسي والانساني السيئ في غزة، والذي جعل "إسرائيل" تتراجع خطوة للخلف.

واقتصرت شروط "إسرائيل" على عدم اطلاق الصواريخ على "إسرائيل" من كل الفصائل المسلحة في غزة، والتوقف عن حفر الانفاق الهجومية، وعدم استخدام البضائع التي تدخل عن طريق المعابر في توظيف مزدوج ، وعدم استخدام المنطقة القريبة من السلك الزائل في نشاطات عسكرية من كل فصائل المقاومة، وبحث ملف الاسرى في غزة في اطار الاتفاق على الهدنة.

#اسرائيل #حماس #هدنة

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