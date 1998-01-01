الشرطة تنهي استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة

رام الله / سما /

انهت الشرطة كافة الاستعدادات لتأمين امتحانات الثانوية العامة في كافة المحافظات، وذلك ضمن خطة اعدتها ادارة العمليات المركزية وتم توزيعها على شرطة المحافظات والادارات المتخصصة المكلفة تنفيذ هذه المهمة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، المقدم لؤي ارزيقات، ان العمل على استكمال تطبيق هذه الخطة سيبدأ اعتبارا من صباح يوم غد السبت والذي سينعقد فيه الامتحان الاول لهذا العام، مشيرا الى ان هذه الخطة تقضي بنشر عناصر وضباط الشرطة في محيط كافة القاعات وتأمين الحراسة لمديريات التربية والتعليم ومراكز التصحيح ومرافقة المركبات التي ستقوم بنقل الاسئلة من الوزارة الى مكاتب مديريات التربية والتعليم في المحافظات ونقل دفاتر الاجابات عند الانتهاء من القاعات الى مراكز التصحيح.

واوضح انه سيشارك في تنفيذ هذه المهمة ما يزيد على 1300 ضابط وضابط صف وفرد لتأمين الحراسة لـ 428 قاعة منذ ساعات الصباح وحتى انتهاء الامتحان ومغادرة الطلبة ، فيما سيتم تأمين الحراسة لـ 16 مديرية من مديريات التربية والتعليم و 12 مركز تصحيح.