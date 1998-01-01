السفير الهرفي يلتقي مستشاري الرئيس الفرنسي

رام الله / سما /

التقى سفير فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي، يرافقه السكرتير أول في السفارة قيس كسابري بالسيد أوريليان لوشوفالييه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والسيدة أحلام غربي مستشارة الرئيس لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في قصر الاليزيه بالعاصمة باريس.

ووضع السفير الهرفي "لوشوفالييه" بصورة اخر التطورات الميدانية والسياسية التي شهدتها الساحة الفلسطينية خاصة بعد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس والمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين العزل والذين شاركوا بمسيرات العودة السلمية.

وتقدم الهرفي خلال الاجتماع بالشكر لفرنسا وللرئيس ماكرون على المواقف التي اتخذتها فرنسا بالمعارضة المبدئية لقرار ترامب نقل السفارة الامريكية والادانة الكاملة لعمليات القتل التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني الذي يناضل من اجل نيل حقوقه المشروعة.

كما تطرق السفير الهرفي الى الاحالة التي تقدمت بها دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين المتورطين في ارتكاب جرائم بحق ابناء شعبنا، حيث اكد الهرفي على أن هذه الاحالة هي حق وواجب علينا من اجل حماية شعبنا الفلسطيني من البطش الذي يمارسه الاحتلال يومياً على ارض فلسطين.

بدوره عبر السيد لو شوفالييه ان فرنسا ثابتة على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني وللمساعي الفلسطينية في المحافل الدولية والتي تستند لقرارات الشرعية الدولية، والتوصل لتسوية سلمية وفق قاعدة حل الدولتين وانشاء الدولة الفلسطينية المستقلة صاحبة السيادة والقابلة للحياة على اساس حدود عام 1967.

كما اعاد السيد شوفالييه التأكيد على الدعوة الموجهة من الرئيس ماكرون للرئيس محمود عباس لزيارة فرنسا في الفترة القادمة، وعلى ضرورة التنسيق الكامل بين الطرفين خاصة في مجال العلاقات الثنائية وتطويرها والارتقاء بها.