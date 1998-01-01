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رئيس نقابة الباعثين العقاريين التونسيين يؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني

الجمعة 25 مايو 2018 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين التونسيين فهمي شعبان، دعم نقابته لشعبنا الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بسفير دولة فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم، في مقر الغرفة النقابية للباعثين العقاريين التونسية، وسط العاصمة تونس، اليوم الجمعة.

وأشار إلى أن العمل جار على قبول دولة فلسطين في الفدرالية العربية والدولية للبعث العقاري.

وأكد شعبان أهمية الاتفاقية الموقعة بين الغرفة النقابية للباعثين العقاريين بتونس وجمعية المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري الفلسطيني، والتي تتضمن تكوين هياكل لتحقيق مزيد من التعاون.

#الشعب الفلسطيني #دعم

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