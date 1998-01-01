شهيد متاثرا بجراحه واصابات بمسيرات العودة قرب سياج غزة الفاصل

غزة / سما/

أصيب مواطنان بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مساء اليوم الجمعة فيما استشهد الشاب ياسر حبيب 24 عاما في مشفى مار يوسف بالقدس متاثرا بجراح اصيب بها الاسبوع الماضي في مسيرات العودة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، إن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي في قدميهما، أطلقه عليهما جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية قرب موقع "ملكة" الحدودي شرق حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، حيث وصفت حالتهما بالمتوسطة.

كما أصيب شاب بقنبلة غاز، وآخرون بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة على حشود المواطنين المشاركين في المسيرة السلمية ضمن فعاليات العودة الشعبية على حدود غزة.

وتدور مواجهات بين عشرات الشبان والفتية والفتيات وقوات الاحتلال في مناطق مراكز المخيمات، على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع، خصوصاً شرق مدينتي رفح وخانيونس جنوب القطاع، وشرق مخيم البريج وسطه، وشرق جباليا شماله.

وأشعل الشبان عشرات الإطارات المطاطية، في المناطق الحدودية، وأطلقوا طائرات ورقية وبالونات بألوان العلم الفلسطيني.