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كاتب: إسرائيل تستثمر الدعم الأمريكي للسير في مخططها الاستيطاني

الجمعة 25 مايو 2018 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتب: إسرائيل تستثمر الدعم الأمريكي للسير في مخططها الاستيطاني



لندن / سما

قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي، جهاد أبو فلاح، إنَّ الجانب الإسرائيلي لم يَتوقف بالتقارير الدولية، التي تنتقد سياساته، إذ هناك «حُمى من الاستيطان» تنتشر في الأراضي الفلسطينية «الضفة الغربية».

وأضاف «أبو فلاح»، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، أنه في عام 2017 تمَّ بناء حوالي 7 آلاف وحدة استيطانية وفق ما ذكر التقرير الأممي في ذلك الوقت، بأنّ الاستيطان تَضاعفَ بشكل كبير.

وأوضح «أبو فلاح»، أنَّ هناك تحركًا إسرائيليًا لِبناء وحدات استيطانية، حيثُ إسرائيل أعلنت قبلَ عامين بأنها تَسعى إلى بناء أكثر من مليون وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

#الاستيطان #الاحتلال

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