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منتخب ألعاب القوى يبدأ تحضيراته للدورات الخارجية

الجمعة 25 مايو 2018 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب ألعاب القوى يبدأ تحضيراته للدورات الخارجية



غزة / سما /

بدأ منتخب ألعاب القوى في المحافظات الجنوبية, تحضيراته الرسمية للدورات الخارجية, عبر خوضه تدريبات ليلية على مضمار ملعب اليرموك بغزة.

وانطلقت التدريبات منتصف الأسبوع الجاري على مضمار ملعب اليرموك بعد صلاة التراويح وتحت الأضواء الكاشفة, بحضور تامر العبسي عضو اتحاد ألعاب القوى, وماجد أبو مراحيل عضو اللجنة الفنية بالاتحاد.

ويخوض المنتخب 6 تدريبات أسبوعيا, بواقع 3 على مضمار اليرموك, و3 فردية للاعبين, ويشرف عليه المدربين نادر المصري وإبراهيم أبو حصيرة.

ومن المقرر أن يشارك منتخب ألعاب القوى في دورتين خارجيتين, الأولى "غرب آسيا" بشهر يوليو المقبل, والثانية "جاكرتا" بأغسطس.

يشار إلى أن منتخب ألعاب القوى يطمح لتحقيق إنجازات رائعة في دورتي "غرب آسيا" و"جاكرتا", لأجل إعادة فلسطين لمنصات التتويج.

#ألعاب القوى

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