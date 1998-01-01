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إصابة شاب بالرصاص المعدني في كفر قدوم شرق قلقيلية

الجمعة 25 مايو 2018 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب بالرصاص المعدني في كفر قدوم شرق قلقيلية



قلقيلية/سما/

أصيب شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في الرأس، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية، التي انطلقت اليوم الجمعة، تنديدا بسياسة الإدارة الأميركية تجاه مدينة القدس، ونصرة للمدينة المقدسة التي تتعرض للتهويد.

وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، إن شابا أصيب في رأسه خلال المواجهات، التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للقرية بعد انطلاق المسيرة، حيث استخدم جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت.

#الاحتلال #اصابات #كفر قدوم

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