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الكشف عن قائمة النشامى لكأس فلسطين

الجمعة 25 مايو 2018 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن قائمة النشامى لكأس فلسطين



غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن قائمة وفد فريق شباب خانيونس, الذي سيغادر للضفة المحتلة في الحادي والعشرين من يونيو المقبل, لمواجهة بطل كأس الضفة في إياب كأس فلسطين.

ويضم الوفد 35 شخصا، بينهم 7 من الجهاز الفني، و6 إداريين يشملون إعلاميا ورجل أعمال، بالإضافة إلى 22 لاعبا.

وتشمل القائمة رئيس الوفد عيسى صباح، والإداريين محمد القرم، ونصر عوض، وخالد صقر، ورجل الأعمال إبراهيم العشي، والإعلامي علي دحلان، والجهاز الفني المكون من محمد أبو حبيب، ومحمود عواد، ووائل موسى، ومجدي الأشقر، وكامل السباخي، ومحمد الهسي، وهاني بربخ.

أما قائمة اللاعبين فتضم: حسن حنيدق، وعبد المجيد يوسف، وعبد الرحمن الحاج، ومحمد السميري، وإسلام أبو عبيدة، ومحمد سلامة، وباسل أبو بطنين، ومحمد أبو موسى، ومعتز أبو سل، وخالد القوقا، وهيثم فتيحة، وإبراهيم أبو سمرة، وإبراهيم أبو عبيدة، ووليد أبو موسى، ومحمد الحلاق، وبلال النمنم، ورفيق عاشور، وحازم شكشك، وأمجد أبو شقير، وإسماعيل جبر، وبهاء السباخي، ومحمد الفقعاوي.

#كأس فلسطين #قائمة

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