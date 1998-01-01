كلوب يضع خطة محكمة لإيقاف كريستيانو رونالدو

وكالات / سما /

يدرك يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، مدى صعوبة مواجهة ريال مدريد الإسبانيفي نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أشار المدرب الألماني إلى أن الفريق الملكي يملك 11 لاعباً على مستوى عالمي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يتطلع لمنع كريستيانو رونالدو من التسجيل في شباك فريقه، حيث وضع خطة محكمة من أجل ذلك.

وخلال حوار مع إحدى البرامج التلفزيونية، نقلته صحيفة (سبورت) الإسبانية، قال يورجن كلوب: “لاعب يقلقني في ريال مدريد؟ إنهم أحد عشر لاعباً على مستوى عالمي.. نواجه أكثر الفرق خبرة في العالم في دوري الأبطال، إنهم يريدون الفوز وهم فريق رائع، لكنها مباراة ويمكن أن تحدث الكثير من الأشياء”.

وأضاف: “أشعر بالمسؤولية لكنني لا أشعر بالضغط، إنها فرصة عظيمة، سنشعر بالضغط قبل المباراة لأننا نريد الفوز، ولكن ليس بسبب تاريخ ليفربول.. أشعر حقاً بالقوة في الوقت الحالي، نحن ليفربول ونشعر بالقوة في هذه اللحظة، هذا النادي فاز بأشياء عظيمة في الماضي، لذا ربما يمكننا القيام بها مرة أخرى”.

وسئل كلوب عن طريقة إيقاف رونالدو، فأجاب: “سنحاول أن نمنعه من لمس الكرة، لديهم 11 لاعب مميز وكريستيانو سيسجل إذا حصل على الكرة، علينا أن نظهر أننا فريق استثنائي في النهائي مثل ريال مدريد، أنا على علم أن هذه ليست المشكلة، إنه نهائي أبطال ولن يكون الأمر سهلاً لنا أو لهم، علينا أن ننافس ونرى ما سيحدث”.

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو غاب عن التسجيل ضد بايرن ميونخ في نصف النهائي، وسيبحث النجم البرتغالي عن التسجيل في شباك ليفربول، ليحطم المزيد من الأرقام القياسية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.