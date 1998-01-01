جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تشيلسي يتأهب لخطف ليفاندوفسكي بمبلغ ضخم

الجمعة 25 مايو 2018 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يتأهب لخطف ليفاندوفسكي بمبلغ ضخم



وكالات / سما /

يحضر نادي تشيلسي عرضا ماليا ضخما لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم بايرن ميونيخ خلال "الميركاتو" الصيفي، وفقا لما ذكرته تقارير صحافية إنجليزية.

وقالت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية, إن ليفاندوفسكي يعدّ الهدف الأول بالنسبة لإدارة تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت "تليغراف", أن "البلوز" سيقدّم عرضا رسميا قيمته 100 مليون جنيه إسترليني لإقناع بايرن ميونيخ بالتخلي عن ليفاندوفسكي، مع إمكانية إدخال الإسباني ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي ضمن الصفقة.

وكشفت عن أن العلاقة الجيدة التي تربط رامون أبراموفيتش رئيس تشيلسي ومالكه، بوكيل الأعمال الجديد للمهاجم الدولي البولندي من شأنها أن تجعل الأخير قريبا من "البلوز".

يشار إلى أن ليفاندوسكي شارك في 48 مباراة مع بايرن ميونيخ في كل المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 41 هدفا وصناعة 5 أهداف.

#تشيلسي #ليفاندوفسكي

أخبار ذات صلة

خطة تشيلسي لخطف ميسي

Marco-Verratti-3

فيراتي قرر الرحيل عن سان جيرمان وبرشلونة يتأهب

Robert-Lewandowski-20369954

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في البوندسليجا

ليفاندوفسكي يقود بولندا ليورو 2016

ليفا

ليفاندوفسكي يخطف صدارة الهدافين من رونالدو

ليفا

ليفاندوفسكي: الكرة الذهبية أصبحت مضحكة

الأكثر قراءة اليوم

ميدل ايست افيرز : مشاورات اسرائيلية امريكية مكثفة لاستبعاد دحلان والبرغوثي من خلافة الرئيس عباس

النيابة في غزة تصدر توضيحاً هاماً حول حادثة "البنك" في رفح

هكذا تستعد اسرائيل ليوم المعركة المقبل مع حماس

الجنرال "يوم توف سامية" : حماس لا تستطيع الاعتراف باسرائيل ولن تعقد "تهدئة طويلة" معنا

"ريشت كان" تنفي تصريحات منسوبة للقناة حول رسالة من فرج إلى رئيس "الشاباك"

ولي عهد الأردن يخرج عن المألوف احتفالاً بتخرج شقيقته (فيديو وصور )

ميسي ووالده طلبا زيارة القدس.. والسبب مثير

الأخبار الرئيسية

الاقصى - ارشيف

200 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى المبارك

الشهيد عزيز عويسات

تشريح جثمان الشهيد عويسات: جلطة قلبية بعد اعتداء الاحتلال الاسرائيلي عليه بوحشية في سجن "ايشل"

السنوار - ارشيف

إيكونوميست : السنوار البراغماتي الشرس.. هل يصبح زعيم فلسطين؟

مسيرات العودة - غزة

المحكمة العليا الإسرائيلية تشرعن قتل المتظاهرين العزل في غزة!

غزة -ارشيفية

والا العبري يكشف: الأمم المتحدة تنسق لعقد لقاء رباعي لحل أزمات غزة وهذه تفاصيله