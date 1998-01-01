تشيلسي يتأهب لخطف ليفاندوفسكي بمبلغ ضخم

وكالات / سما /

يحضر نادي تشيلسي عرضا ماليا ضخما لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم بايرن ميونيخ خلال "الميركاتو" الصيفي، وفقا لما ذكرته تقارير صحافية إنجليزية.

وقالت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية, إن ليفاندوفسكي يعدّ الهدف الأول بالنسبة لإدارة تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت "تليغراف", أن "البلوز" سيقدّم عرضا رسميا قيمته 100 مليون جنيه إسترليني لإقناع بايرن ميونيخ بالتخلي عن ليفاندوفسكي، مع إمكانية إدخال الإسباني ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي ضمن الصفقة.

وكشفت عن أن العلاقة الجيدة التي تربط رامون أبراموفيتش رئيس تشيلسي ومالكه، بوكيل الأعمال الجديد للمهاجم الدولي البولندي من شأنها أن تجعل الأخير قريبا من "البلوز".

يشار إلى أن ليفاندوسكي شارك في 48 مباراة مع بايرن ميونيخ في كل المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 41 هدفا وصناعة 5 أهداف.